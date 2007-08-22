ESPN: «Барса» сделает новое предложение по Неймару. От «Реала» предложения не было

Форвард Неймар все еще может покинуть «ПСЖ» этим летом.
При этом руководство парижского клуба рассматривает вариант с установлением крайнего срока для продажи 27-летнего бразильца.
Внутри клуба обсуждался вопрос о прекращении любых переговоров с «Барселоной», «Реалом» или любым другим клубом в установленный срок.
До окончания трансферного окна в Европе осталось 12 дней, но «ПСЖ» так и не достиг соглашения по Неймару, который хочет покинуть клуб.
По данным ESPN, несмотря на сообщения во французских медиа, «ПСЖ» еще не получил конкретного предложения от «Реала». «Ювентус» также интересуется бразильцем, но официальных запросов не делал.
С другой стороны, спортивный директор Леонардо отклонил два предложения «Барселоны»: 80 млн евро + Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич, а также аренда с опцией выкупа на общую сумму 190 миллионов евро.
Руководство «ПСЖ» не уверено в стремлениях каталонцев и считает, что «Барса» может себе позволить вернуть Неймара.
«Барселона» по-прежнему заинтересована в бразильце, поскольку считает его трансфер стратегическим и, по информации источника, вернется к переговорам с новым предложением в ближайшие несколько дней.
Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу сейчас в отпуске в Испании, но внимательно следит за переговорами. Он хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону», и поддерживает связь с окружением бразильца, готовя следующее предложение.