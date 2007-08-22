ESPN: «Барса» сделает новое предложение по Неймару. От «Реала» предложения не было

Форвард Неймар все еще может покинуть этим летом.

При этом руководство парижского клуба рассматривает вариант с установлением крайнего срока для продажи 27-летнего бразильца.

Внутри клуба обсуждался вопрос о прекращении любых переговоров с «Барселоной», или любым другим клубом в установленный срок.

До окончания трансферного окна в Европе осталось 12 дней, но «ПСЖ» так и не достиг соглашения по Неймару, который хочет покинуть клуб.

По данным , несмотря на сообщения во французских медиа, «ПСЖ» еще не получил конкретного предложения от «Реала». «Ювентус» также интересуется бразильцем, но официальных запросов не делал.

С другой стороны, спортивный директор Леонардо отклонил два предложения «Барселоны»: 80 млн евро + Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич, а также аренда с опцией выкупа на общую сумму 190 миллионов евро.

Руководство «ПСЖ» не уверено в стремлениях каталонцев и считает, что «Барса» может себе позволить вернуть Неймара.

по-прежнему заинтересована в бразильце, поскольку считает его трансфер стратегическим и, по информации источника, вернется к переговорам с новым предложением в ближайшие несколько дней.

Президент каталонского клуба сейчас в отпуске в Испании, но внимательно следит за переговорами. Он хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону», и поддерживает связь с окружением бразильца, готовя следующее предложение.