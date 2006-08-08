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Олег Кононов: «У нас с Федуном есть кредит доверия»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Тун Лига Европы Олег Кононов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Туном» (3:2) в первом матче квалификации Лиги Европы заявил, что ощущает поддержку от владельца клуба Леонида Федуна.

«Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России.

Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.

Владелец клуба выходит к ребятам не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

Проблемы у нас есть. Но главное – это адаптировать новичков, после этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас уже есть сдвиги, но мы еще продолжим работать», – сказал Кононов.

Какой же «Спартак» веселый: обыгрывал «Тун» 2:0, пропустил два, но выиграл 3:2

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