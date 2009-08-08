«Рубин» может провести весь сезон на Центральном стадионе

Центральный стадион в Казани может принять все домашние матчи в сезоне-2019/20.

В сборнике документов мэрии города утверждается, что в дни игр клуба будут ограничивать движение транспорта возле спортивного объекта.

Ограничения будут действовать вплоть до 17 мая 2020 года. Это предварительная дата последнего домашнего матча «Рубина» в сезоне.

Всего было запланировано 18 дат, когда будет ограничиваться движение возле арены, четыре из которых уже прошли.

Как заявили Inkazan в пресс-службе «Рубина», клуб будет играть на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва. Последняя домашняя игра в 2019 году запланирована на 24 ноября — против «Зенита».

В «Рубине» не смогли подтвердить, что команда будет играть на стадионе и после Нового года.

Напомним, ранее сообщалось, что как минимум до конца лета «Рубин» будет играть на Центральном стадионе.

С начала лета основной стадион «Рубина», «Казань-Арену», начали готовить к проведению церемоний открытия и закрытия WorldSkills-2019, чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани с 21 по 27 августа. Газон стадиона может пострадать из-за сложной конструкции, которую на нем возведут.

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