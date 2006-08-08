Депутат Лебедев о Шипулине: «Зачем «Единой России» и парламенту еще один спортсмен?»

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию.

«Зачем «Единой России» и парламенту еще один спортсмен?» – написал Лебедев.

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от партии «Единая Россия». С начала предвыборной кампании на избирательный счет бывшего биатлониста поступило 8 млн рублей, 3,2 млн он потратил на кампанию. Остальные кандидаты потратили суммарно 1,1 млн рублей.

Выборы пройдут 8 сентября.

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