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Депутат Лебедев о Шипулине: «Зачем «Единой России» и парламенту еще один спортсмен?»

Теги сборная России Государственная дума Антон Шипулин Игорь Лебедев депутат Политика Биатлон

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию.

«Зачем «Единой России» и парламенту еще один спортсмен?» – написал Лебедев.

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от партии «Единая Россия». С начала предвыборной кампании на избирательный счет бывшего биатлониста поступило 8 млн рублей, 3,2 млн он потратил на кампанию. Остальные кандидаты потратили суммарно 1,1 млн рублей.

Выборы пройдут 8 сентября.

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