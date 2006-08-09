Турнир в Италии. Россия крупно обыграла Венесуэлу, хозяева разгромили Сенегал

Сегодня в рамках международного турнира в Италии сборная Россия крупно обыграла команду Венесуэлы.

Игру можно было посмотреть в прямом эфире на канале «Матч! Арена», а также на сайте РФБ. «Матч ТВ» показывал встречу в записи в 23.20.

Турнир в Италии

Россия – Венесуэла – 69:54 (19:17, 13:10, 18:16, 19:11)

ВЕНЕСУЭЛА: Варгас (13).

РОССИЯ: Воронцевич (16), Фридзон (14), Курбанов (10), Боломбой (8), Карасев (7), М. Кулагин (4), Бабурин (3), Валиев (3), Антонов (2), Мотовилов (2), Платунов (0), Балашов (0), Сопин (0).

8 августа. 19.00

Италия – Сенегал – 111:54 (31:10, 24:16, 30:15, 26:13)

8 августа. 21.30

Положение команд: Италия – 1-0, Россия – 1-0, Венесуэла – 0-1, Сенегал – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.