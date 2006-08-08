Лукаку перешел в «Интер» из «МЮ»

Нападающий Ромелу Лукаку стал игроком «Интера».

26-летний бельгиец заключил с миланским клубом контракт до лета 2024 года.

Миланский клуб объявил о трансфере бельгийца видео, на котором форвард в футболке «нерадзурри» говорит: не для всех. Поэтому я здесь».

Ранее стало известно, что Лукаку в «Интере» будет получать 9 миллионов евро в год, «МЮ» заработает на его продаже до 80 миллионов евро.

В Англии Лукаку выступал за «Челси» (выиграл Кубок Англии-2012), «Вест Бромвич», «Эвертон» и . Он забил в лиге 113 голов и отдал 42 передачи в 252 играх.

Лукаку – лучший бомбардир в истории сборной Бельгии, он забил 48 голов в 81 матче.

В АПЛ закрывают окно: Давид Луиз рвется в «Арсенал», «МЮ» продал Лукаку и не ищет никого взамен