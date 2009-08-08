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Betting Insider: «Локомотив» может завтра подписать Джорджевича, «Зенит» получит 1,8 млн евро

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Николай Комличенко Лука Джорджевич Футбол

Нападающий Лука Джорджевич может покинуть «Зенит». По информации, полученной Betting Insider из источников, близких к переговорам, форвард перейдет в «Локомотив».

Сумма трансфера 25-летнего черногорца составит 1,8 млн евро, также предусмотрены бонусы – до 200 тысяч евро.

Переход Джорджевича может быть оформлен в ближайшие дни, возможно, уже завтра.

Ранее Betting Insider сообщал, что «Локомотив» ищет форварда, а Джорджевич входит в шорт-лист железнодорожников.

Альтернативным вариантом в атаку рассматривался 24-летний форвард «Млада-Болеслава» Николай Комличенко.

Также сообщалось, что на Джорджевича претендует бельгийский «Андерлехт».

Черногорец еще не выходил на поле в составе «Зенита» в текущем чемпионате РПЛ. В аренде в тульском «Арсенале» он провел два сезона, забив 14 голов в 45 матчах Премьер-лиги.

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