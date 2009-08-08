Названы номинанты на призы лучшим игрокам ЛЧ по позициям. Роналду – единственный вылетевший в 1/4 финала

назвал тройки номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 по позициям.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген ( ).

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – ), Маттейс де Лигт («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен ( ).

Нападающие: Садьо Мане («Ливерпуль»), ( ), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Отметим, что Роналду – единственный из номинантов, вылетевший в 1/4 финала.