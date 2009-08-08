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Названы номинанты на призы лучшим игрокам ЛЧ по позициям. Роналду – единственный вылетевший в 1/4 финала

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УЕФА назвал тройки номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 по позициям.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Отметим, что Роналду – единственный из номинантов, вылетевший в 1/4 финала.

Прогнозы на Лигу чемпионов

 

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