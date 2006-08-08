«Арсенал» подписал защитника «Селтика» Тирни

«Арсенал» подписал левого защитника «Селтика» Кирана Тирни.
Лондонский клуб сообщил, что с 22-летним игроком заключили долгосрочный контракт. Футболист будет выступать под 3-м номером.
Сумма сделки, предположительно, составила 25 млн фунтов.
Тирни в минувшем сезоне отдал 4 результативных паса в 21 матче чемпионата Шотландии.
He’s here...— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019
Welcome to The Arsenal, @kierantierney1 👋
🏴 #TimeForTierney pic.twitter.com/oGJQ5BIIrY
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