«Арсенал» подписал защитника «Селтика» Тирни

подписал левого защитника Кирана Тирни.

Лондонский клуб сообщил, что с 22-летним игроком заключили долгосрочный контракт. Футболист будет выступать под 3-м номером.

Сумма сделки, предположительно, составила 25 млн фунтов.

Тирни в минувшем сезоне отдал 4 результативных паса в 21 матче чемпионата Шотландии.

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