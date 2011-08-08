Болази о переходе в ЦСКА: «Не, братан, точно не после истории с Малкомом»

Вингер «Эвертона» Янник Болази прокомментировал информацию о возможном переходе в .

«Не, братан, точно не после истории с Малкомом», – написал Болази в твиттере в ответ на вопрос болельщика.

Напомним, что болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям», намекая на манифест объединения фанатов «Ландскрона» «Селекция 12».

Агент Малкома: «Не было никакого расизма. Все это желтуха»

Fare: «Дорогой «Зенит», баннер, критикующий трансфер Малкома, – расистский. Нет смысла это отрицать»

Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами