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Болази о переходе в ЦСКА: «Не, братан, точно не после истории с Малкомом»

Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия происшествия болельщики Янник Болази Малком Футбол

Вингер «Эвертона» Янник Болази прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.

«Не, братан, точно не после истории с Малкомом», – написал Болази в твиттере в ответ на вопрос болельщика.

Напомним, что болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям», намекая на манифест объединения фанатов «Ландскрона» «Селекция 12».

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