Боксер Дадашев умер после боя, Месси дисквалифицирован, депутата Госдумы лишили золота Лондона, «Зенит» вернул Васютина и другие новости утра

1. Российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США. Таковы последствия боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. У Дадашева ранее уже были травмы головы.

2. Борец Таймазов, выступавший за Узбекистан, лишен золота Лондона-2012 из-за допинга. Сейчас Артур Борисович находится в статусе депутата Госдумы РФ.

3. «Зенит» укрепил вратарскую линию, официально вернув Васютина.

4. Трансфер уругвайца Перейро в «Спартак» вроде как сорвался. Все дело в агенте, подробнее об этом дяде можно узнать в специальном материале.

5. В рамках International Champions Cup «Реал» победил «Арсенал» по пенальти, «Бавария» обыграла «Милан», сравнительно скоро начнется матч «Ювентуса» и «Интера». «Мадрид», видимо, надолго лишился Асенсио. Еще один интересный смотр сил состоялся в Японии, где «Барселона» с Гризманном и де Йонгом потерпела поражение от «Челси».

6. Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 1500 долларов за эпизод с Меделем на Кубке Америки. Санкции касательно резких высказываний Лео пока не вынесены.

7. Загитова показала фрагмент короткой программы будущего сезона.

8. Сборная России по-прежнему идет второй в общем зачете чемпионата мира по водным видам. Во вторник медали взяли Ефимова, Рылов и Малютин. В Корее вообще хватает движухи: например, британец Скотт отказался фотографироваться с Сунь Яном, замешанным в допинг-скандале, и покинул церемонию награждения. Все новости турнира смотрите во вкладке тега.

9. Российские саблистки, в том числе Великая и Егорян, выиграли золото на чемпионате мира в Будапеште. Красавицы!

10. Три российских биатлониста за последние три месяца пропустили тестирование Независимого антидопингового агентства. Бывает.

11. Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator и дебютирует 24 августа.

12. 16-й этап «Тур де Франс» завершился победой австралийца Юэна, а в общем зачете лидирует француз Алафилипп.

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