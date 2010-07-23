Бобровский об интервью Панарина: «С чем-то я согласен. Он говорил от сердца»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказал мысли касательно интервью нападающего «Рейнджерс» .

Россияне ранее вместе играли за «Коламбус».

– Что скажете про интервью Панарина о политике и Путине?

– С чем-то я согласен. Я его друг, поэтому поддерживаю его.

Считаю, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Он сказал то, что думает. Я не вижу в этом ничего плохого.

– Вам не кажется, что в будущем это может на нем отразиться? В той же сборной России.

– Я не могу здесь комментировать. Я не знаю, как отреагировали на это интервью. Он высказал свое мнение.

– Просто кажется, что вы бы так не стали делать.

– Я бы так не стал делать. Но Артемий другой человек. Я его очень хорошо знаю, и я знаю, что он говорил от сердца.

Люди могут повернуть информацию в другое русло, но Артемий говорил искренне.

Он добрый и открытый, никакой подоплеки в этом интервью не было, – заявил Бобровский.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом