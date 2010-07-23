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Бобровский об интервью Панарина: «С чем-то я согласен. Он говорил от сердца»

Теги Рейнджерс Флорида Сергей Бобровский НХЛ Владимир Путин Артемий Панарин Политика Хоккей

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказал мысли касательно интервью нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Россияне ранее вместе играли за «Коламбус».

– Что скажете про интервью Панарина о политике и Путине?

– С чем-то я согласен. Я его друг, поэтому поддерживаю его.

Считаю, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Он сказал то, что думает. Я не вижу в этом ничего плохого.

– Вам не кажется, что в будущем это может на нем отразиться? В той же сборной России.

– Я не могу здесь комментировать. Я не знаю, как отреагировали на это интервью. Он высказал свое мнение.

– Просто кажется, что вы бы так не стали делать.

– Я бы так не стал делать. Но Артемий другой человек. Я его очень хорошо знаю, и я знаю, что он говорил от сердца.

Люди могут повернуть информацию в другое русло, но Артемий говорил искренне.

Он добрый и открытый, никакой подоплеки в этом интервью не было, – заявил Бобровский.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом

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