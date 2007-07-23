🥉 ЧМ-2019. Малютин взял бронзу на дистанции 200 м вольным из-за дисквалификации Рапсиса за фальстарт, Васькина – 8-я

23 июля в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта разыгрывают 5 комплектов наград в плавании и один – в хай-дайвинге.

Чемпионат мира по водным видам-2019

Кванджу, Корея

Хай-дайвинг

Женщины, 20 м

1. Рианна Иффланд (Австралия)

2. Адриана Хименес (Мексика)

3. Джессика Маколи (Великобритания)

Плавание

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Сунь Ян (Китай) – 1.44,93

2. Кацухиро Мацумото (Япония) – 1.45,22

3. Мартин Малютин (Россия) – 1.45,63

3. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.45,63



Литовец Данас Рапсис, показавший лучшее время, был дисквалифицирован за фальстарт.

100 м, спина

Начало – 15.06

Российский участник: Евгений Рылов.

Женщины

1500 м, вольный стиль

1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.40,89

2. Сара Келер (Германия) – 15.48,83

3. Цзяньцзяхе Ван (Китай) – 15.51,00

100 м, спина

1. Кайли Масс (Канада) – 58,60

2. Минна Атертон (Австралия) – 58,85

3. Оливия Смолига (США) – 58,91

8. Дарья Васькина (Россия) – 59,84

100 м, брасс

Начало – 15.47

Российская участница: Юлия Ефимова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции плавания – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», хай-дайвинга – на «Матч! Арене». Утренняя квалификация в плавании начнется в 4.00.