🥉 ЧМ-2019. Малютин взял бронзу на дистанции 200 м вольным из-за дисквалификации Рапсиса за фальстарт, Васькина – 8-я

23 июля в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта разыгрывают 5 комплектов наград в плавании и один – в хай-дайвинге.
Чемпионат мира по водным видам-2019
Кванджу, Корея
Хай-дайвинг
Женщины, 20 м
1. Рианна Иффланд (Австралия)
2. Адриана Хименес (Мексика)
3. Джессика Маколи (Великобритания)
Плавание
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Сунь Ян (Китай) – 1.44,93
2. Кацухиро Мацумото (Япония) – 1.45,22
3. Мартин Малютин (Россия) – 1.45,63
3. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.45,63
Литовец Данас Рапсис, показавший лучшее время, был дисквалифицирован за фальстарт.
100 м, спина
Начало – 15.06
Российский участник: Евгений Рылов.
Женщины
1500 м, вольный стиль
1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.40,89
2. Сара Келер (Германия) – 15.48,83
3. Цзяньцзяхе Ван (Китай) – 15.51,00
100 м, спина
1. Кайли Масс (Канада) – 58,60
2. Минна Атертон (Австралия) – 58,85
3. Оливия Смолига (США) – 58,91
8. Дарья Васькина (Россия) – 59,84
100 м, брасс
Начало – 15.47
Российская участница: Юлия Ефимова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции плавания – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», хай-дайвинга – на «Матч! Арене». Утренняя квалификация в плавании начнется в 4.00.