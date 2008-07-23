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Губернатор Ростовской области о фанатах «Спартака»: «С ними обошлись тактично, в пределах допустимого»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия происшествия болельщики Ростов-Арена Р-Спорт Футбол

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал мнение об инциденте с болельщиками «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:2).

«Полиция выполняла обычную свою работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил одного из секьюрити в лицо? Это нормально?

А когда к нему применили меры, насколько мне известно, с ними обошлись тактично, все в пределах допустимого. Утром следующего дня были все отпущены, я проверял», – сказал Голубев.

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