Загитова показала фрагмент короткой программы будущего сезона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в Instagram видео, на котором можно увидеть фрагмент ее новой короткой программы.

Программа поставлена на песню израильской певицы Ясмин Леви – Me Voy (Я ухожу)

Ранее стало известно, что в произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры.

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