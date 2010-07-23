Реклама 18+
Реклама 18+

Загитова показала фрагмент короткой программы будущего сезона

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в Instagram видео, на котором можно увидеть фрагмент ее новой короткой программы. 

Программа поставлена на песню израильской певицы Ясмин Леви – Me Voy (Я ухожу)

Ранее стало известно, что в произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры.

Расписание Гран-при-2019 по фигурному катанию: где ждать Загитову, Медведеву и Трусову?

🔥 На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписаны более 10 тысяч человек. Подписывайтесь и вы! 

Теперь у нас есть еще и фэйсбук о фигурном катании. Много фото и видео – там, подписывайтесь! 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться