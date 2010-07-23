Загитова показала фрагмент короткой программы будущего сезона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в Instagram видео, на котором можно увидеть фрагмент ее новой короткой программы.
Программа поставлена на песню израильской певицы Ясмин Леви – Me Voy (Я ухожу)
Ранее стало известно, что в произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры.
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