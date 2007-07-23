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Британский пловец Скотт отказался фотографироваться с Сунь Яном, замешанным в допинг-скандале, и покинул церемонию награждения

Теги плавание сборная Китая сборная Австралии сборная Великобритании Сунь Ян Мэк Хортон Данкан Скотт Водные виды

Сегодня чемпионате мира-2019 в южнокорейском Кванджу прошли соревнования на дистанции 200 м вольным стилем. Китайский пловец Сунь Ян победил после дисквалификации литовца Данаса Рапсиса, третье место заняли британец Данкан Скотт и россиянин Мартин Малютин.

На церемонии награждения Скотт отказался фотографироваться с Сунь Яном. Зрители встретили это громкими аплодисментами. Позже британец покинул церемонию. 

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Мэк Хортон также отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

В сентябре 2018-го Сунь Ян отказался сдавать пробу мочи допинг-офицеру, а потом расколотил контейнер с пробой крови молотком. За это он не был наказан Международной федерацией водных видов спорта (FINA). 

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