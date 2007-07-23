Британский пловец Скотт отказался фотографироваться с Сунь Яном, замешанным в допинг-скандале, и покинул церемонию награждения

Сегодня чемпионате мира-2019 в южнокорейском Кванджу прошли соревнования на дистанции 200 м вольным стилем. Китайский пловец Сунь Ян победил после дисквалификации литовца Данаса Рапсиса, третье место заняли британец Данкан Скотт и россиянин Мартин Малютин.

На церемонии награждения Скотт отказался фотографироваться с Сунь Яном. Зрители встретили это громкими аплодисментами. Позже британец покинул церемонию.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Мэк Хортон также отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

В сентябре 2018-го Сунь Ян отказался сдавать пробу мочи допинг-офицеру, а потом расколотил контейнер с пробой крови молотком. За это он не был наказан Международной федерацией водных видов спорта (FINA).

Бунт в плавании: призер не пожал руку Сунь Яну, который влип на допинг-контроле

Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И кажется, его простят