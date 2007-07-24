Реклама 18+
Реклама 18+

Хавбек «Реала» Асенсио порвал крестообразную связку и может пропустить 8-9 месяцев

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы товарищеские матчи (клубы) Зинедин Зидан International Champions Cup Марко Асенсио Футбол

Хавбек «Реала» Марко Асенсио, по всей видимости, получил серьезную травму в матче с «Арсеналом» (2:2, по пенальти – 3:2) в рамках International Champions Cup.

Полузащитник вышел на замену после перерыва, провел на поле 20 минут, и за это время он успел забить гол. По ходу второго тайма Асенсио был вынужденно заменен и покинул газон на носилках.

Первичное обследование указывает на разрыв крестообразной связки левого колена. Игрок сборной Испании может пропустить 8-9 месяцев.

После осмотра в раздевалке было решено доставить футболиста в медучреждение.

«Мы обеспокоены, дело в колене. Его доставили напрямую в больницу для обследований. Но ситуация выглядит плохо, и это худший итог дня для нас», – дал комментарии тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться