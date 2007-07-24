Хавбек «Реала» Асенсио порвал крестообразную связку и может пропустить 8-9 месяцев

Хавбек «Реала» Марко Асенсио, по всей видимости, получил серьезную травму в матче с «Арсеналом» (2:2, по пенальти – 3:2) в рамках International Champions Cup.

Полузащитник вышел на замену после перерыва, провел на поле 20 минут, и за это время он успел забить гол. По ходу второго тайма Асенсио был вынужденно заменен и покинул газон на носилках.

Первичное обследование указывает на разрыв крестообразной связки левого колена. Игрок сборной Испании может пропустить 8-9 месяцев.

После осмотра в раздевалке было решено доставить футболиста в медучреждение.

«Мы обеспокоены, дело в колене. Его доставили напрямую в больницу для обследований. Но ситуация выглядит плохо, и это худший итог дня для нас», – дал комментарии тренер «Реала» Зинедин Зидан.