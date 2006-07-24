Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator и дебютирует 24 августа

Бывший чемпион XFC Ник Ньюэлл (15-2) подписал контракт с Bellator. Боец, у которого с рождения нет части левой руки, дебютирует в организации 24 августа.

«Я получил возможность устроить шоу в моем родном городе.

Очень рад, что у меня есть площадка для демонстрации моих навыков бойца MMA.

Броуинг – хороший соперник, потому что он разбирается в каждом аспекте боя. Это будет веселым зрелищем для фанатов.

Но не сомневайтесь, я лучший боец», – сказал Ньюэлл.

Соперником Ньюэлла станет Кори Броуинг (5-2).