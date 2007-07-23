Три российских биатлониста за последние 3 месяца пропустили тестирование Независимого антидопингового агентства

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) в течение трех последних месяцев проверило 53 российских биатлонистов.

«Мы обсуждали дополнительное внесоревновательное тестирование, программа рассчитана до 31 октября. Три с лишним месяца еще будет проводиться это тестирование, оно идет по плану.

ITA за период с последней нашей майской встречи с рабочей группой провело 56 тестирований наших спортсменов. Если я не ошибаюсь, в 53 случаях все прошло успешно – спортсмен был в обозначенном месте, а в оставшихся случаях тестирования не случилось из-за отсутствия спортсмена.

Флажков пока никаких не вынесено, сейчас идет разбирательство. Может быть, существовали какие-то уважительные причины, фамилий мы не знаем. Но три пропуска из 56 я считаю хорошим результатом – раньше данные были хуже», – рассказал Голиков.

В понедельник в Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению международного статуса СБР. 30 августа в исполком IBU будет представлен отчет по его итогам.

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