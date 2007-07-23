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Три российских биатлониста за последние 3 месяца пропустили тестирование Независимого антидопингового агентства

Теги сборная России сборная России жен допинг СБР ITA Сергей Голиков Биатлон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) в течение трех последних месяцев проверило 53 российских биатлонистов.

«Мы обсуждали дополнительное внесоревновательное тестирование, программа рассчитана до 31 октября. Три с лишним месяца еще будет проводиться это тестирование, оно идет по плану.

ITA за период с последней нашей майской встречи с рабочей группой провело 56 тестирований наших спортсменов. Если я не ошибаюсь, в 53 случаях все прошло успешно – спортсмен был в обозначенном месте, а в оставшихся случаях тестирования не случилось из-за отсутствия спортсмена.

Флажков пока никаких не вынесено, сейчас идет разбирательство. Может быть, существовали какие-то уважительные причины, фамилий мы не знаем. Но три пропуска из 56 я считаю хорошим результатом – раньше данные были хуже», – рассказал Голиков.

В понедельник в Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению международного статуса СБР. 30 августа в исполком IBU будет представлен отчет по его итогам.

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