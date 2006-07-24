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Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов за эпизод с Меделем

Теги Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Чили по футболу дисквалификации Кубок Америки Гари Медель Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Южноамериканская конфедерация футбола вынесла решение касательно удаления форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, случившегося на Кубке Америки в игре за 3-е место с командой Чили (2:1).

На 37-й минуте матча парагвайский рефери Марио Диас де Вивар удалил нападающего «альбиселесте» и полузащитника чилийцев Гари Меделя. Арбитр усмотрел удар со стороны Месси.

Южноамериканская конфедерация футбола по итогам того эпизода автоматически дисквалифицировала аргентинского форварда на один матч и оштрафовала на 1500 долларов. Дополнительной дисквалификации не будет.

После матча нападающий «Барселоны» проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил о коррупции в южноамериканском футболе. Вердикт КОНМЕБОЛ касательно тех высказываний Месси пока не опубликован. Решение о дисквалификации на один матч и штрафе в размере 1500 долларов относится лишь к эпизоду с Меделем. Ожидается, что вердикт касательно высказываний Месси будет опубликован через 15 дней или даже позже.

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