Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов за эпизод с Меделем

Южноамериканская конфедерация футбола вынесла решение касательно удаления форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, случившегося на Кубке Америки в игре за 3-е место с командой Чили (2:1).

На 37-й минуте матча парагвайский рефери Марио Диас де Вивар удалил нападающего «альбиселесте» и полузащитника чилийцев Гари Меделя. Арбитр усмотрел удар со стороны Месси.

Южноамериканская конфедерация футбола по итогам того эпизода автоматически дисквалифицировала аргентинского форварда на один матч и оштрафовала на 1500 долларов. Дополнительной дисквалификации не будет.

После матча нападающий «Барселоны» проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил о коррупции в южноамериканском футболе. Вердикт КОНМЕБОЛ касательно тех высказываний Месси пока не опубликован. Решение о дисквалификации на один матч и штрафе в размере 1500 долларов относится лишь к эпизоду с Меделем. Ожидается, что вердикт касательно высказываний Месси будет опубликован через 15 дней или даже позже.