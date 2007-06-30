Тарасов ушел из «Локо»🚂,🦓Рабьо почти в «Ювентусе», Манолас едет в «Наполи», а Ндомбеле – в «Тоттенхэм» за 62 млн евро💶 Трансферный дайджест Sports.ru

1. Адриен Рабьо уже почти в «Ювентусе». Он прилетел в Турин и завтра пройдет медосмотр, туринский клуб уже вовсю постит его фото в официальных аккаунтах в соцсетях. Мама Рабьо Вероника получит 10 млн евро комиссионных, зарплата 22-летнего игрока по четырехлетнему контракту составит 7 млн евро в год. «Юве» заодно обменял Спинаццолу в «Рому» на Луку Пеллегрини и 10 млн евро.

2. Массовый исход из «Локомотива». Дмитрий Тарасов, Тарас Михалик, а также Игорь Портнягин, Алан Касаев и Аршак Корян. Последняя троица уже давно мыслями не с «Локо» и нашла работу в ФНЛ, а вот куда Тарасов и Тарас?

3. «Наполи» и «Рома» договорились об обмене – Костас Манолас едет в пару к Кулибали, а Диавара будет выжигать центр поля в Риме. «Наполи» доплатит 15 миллионов евро, но теперь у них едва ли не лучшая пара центрдефов в Серии А.

4. «Тоттенхэм» прерывает двухлетнее воздержание от трансферов: лондонцы выложат 62 млн евро и 10 млн в качестве бонусов за Танги Ндомбеле из «Лиона». Писали, что у него уже готов 5-летний контракт, но L’Equipe не уверен.

5. Маркоса Акуньи из сборной Аргентины, кажется, в «Зените» не будет. 20 млн евро, которые за него хотел «Спортинг», показались петербуржцам слишком большой суммой. Зато в игру включился «Локомотив». А «Зенит» уже смотрит в Италию: на Марио Руя и Эльсеида Хюсая из «Наполи». Кроме того, питерскому клубу интересен Дуглас Сантос из «Гамбурга».

6. Продолжает развиваться сериал с Неймаром. В Каталонии утверждают, что у бразильца есть устная договоренность о возвращении с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. «ПСЖ», согласно разным данным, то вроде бы не против его отпустить, то будет стоять на своем – 350 млн евро.

7. Анте Ребич, запомнившийся еще на ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии, может перейти из «Айнтрахта» в «Атлетико» за 40 миллионов евро и бонусы, клубы активно ведут переговоры. Да, Диего Симеоне любит хорватов на левом фланге.

8. «Реал» все еще борется за Погба и Эриксена, но все активнее поглядывает в сторону «Аякса». Донни ван де Бек – третий вариант для «Мадрида», но самый дешевый (50-65 млн евро). Правда, у 22-летнего голландца 8 предложений, и «Реал» далеко не в приоритете – парень хочет играть.

9. Пока Рабьо едет, Хедира и Матюиди собирают вещи. Солдаты Аллегри не очень нужны Сарри, и Хедира хочет в США или Германию (пока есть только вариант с Турцией), а Матюиди – в «Монако».

10. Уже завтра «Ман Сити» может объявить о переходе Родри Эрнандеса. Новый Бускетс обойдется англичанам в 70 миллионов евро, «Атлетико» уже отдал номер Родри Маркосу Льоренте.

11. Нкунку хороший. Именно так считают в «Лейпциге» – главная команда «Ред Булла» покупает полузащитника «ПСЖ» за 15 миллионов евро. Очередной молодой топ из Франции?

12. Озана Кабака хотели топ-клубы Европы, а он почему-то выбрал «Шальке». Турецкий вундеркинд, скорее всего, обошелся рурскому клубу в 15 миллионов евро, он подписал 5-летний контракт.

13. «Интер» продолжает пытаться уложиться в рамки финансового фэйр-плей. В «Дженоа» отдали нападающего Андреа Пинамонти. 20-летний парень сезон проведет в аренде, а потом генуэзцы за него заплатят, как сообщалось, 18 миллионов евро.

14. Энцо Зидан, сын главного тренера «Реала», больше не будет играть за «Лозанну» (понимаем ваше удивление: да, он там играл). Покорители «Локомотива» расторгли контракт с 24-летним игроком.

15. Помните, как Мирослав Стох уничтожал сборную России? Теперь он будет уничтожать соперников ПАОК, который вы знаете по выносу «Спартака» и пистолетам Саввиди. 29-летний игрок пошумевшей пражской «Славии» едет в клуб, который еще может возглавить Массимо Каррера.

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