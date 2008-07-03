«МЮ» предложил Де Хеа контракт с зарплатой более 350 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа.

Английский клуб предложил 28-летнему голкиперу новый пятилетний договор с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю.

По условиям нынешнего соглашения испанец получает 200 тысяч в неделю. Срок контракта истекает следующим летом, и в «МЮ» опасаются, что игрок может уйти через год свободным агентом.

Де Хеа считает, что заслуживает зарабатывать на уровне самого высокооплачиваемого футболиста «Юнайтед» Алексиса Санчеса, который получает порядка 390 тысяч фунтов в неделю.

В случае, если стороны все же заключат договор с недельной зарплатой 350 тысяч фунтов, Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

На этой неделе «МЮ» продлил контракт с форвардом Маркусом Рэшфордом, который будет получать 300 тысяч фунтов в неделю, учитывая бонусы.