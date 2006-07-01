👉 Маркизио покинул «Зенит», «Интер» подписал Година, а «Юве» – Рабьо, «Челси» выкупил Ковачича 💷 Трансферный дайджест Sports.ru

Все главные трансферы и инсайды, сегодня почти без лишних слов и шутеек.

1. «Зенит» объявил об уходе Маркизио, который провел лишь 15 матчей за сезон в петербургской команде.

2. «Интер» сообщил о подписании 3-летнего контракта с Годином. Также миланский клуб приобрел вингера «Герты» Лазаро.

3. «Ювентус» оформил переход Рабьо. Все детали расписаны в материале по теме. «Юве» в довесок купил Луку Пеллегрини за 22 млн евро, а Спинаццола перешел в «Рому» за 29,5 млн.

4. «Рома» также приобрела полузащитника «Наполи» Диавару за 21 млн евро. А еще «волки» крайне достойно используют трансферы во благо детей. Будет просто невероятно, если кого-то из пропавших найдут благодаря этому!

5. «Челси» выкупил Ковачича у «Реала». Кэйхилл, Эдуарду и Игуаин официально ушли из лондонского клуба.

6. ЦСКА арендовал хорватского защитника Шарлию на год с опцией приоритетного выкупа.

7. «Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико».

8. Сериалы, которые уже утомили: «Барселона» объявит о переходе Гризманна на этой неделе, отец и юрист Неймара встретятся с директором «блауграны», но «ПСЖ» хочет около 222 млн евро.

9. «Севилья» подписала пробивного и зачастую забивного форварда Люка де Йонга.

10. «Локомотив» объявил об уходе Кварацхелии. И на эту тему есть цитата дня – слова Палыча: «Слезы потекли из-за ухода Хвичи. Суперталантливый парень».