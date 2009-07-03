Сергей Семак: «Не слышал ни об одном конкретном предложении по Дзюбе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной деятельности клуба, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Уедет ли Дзюба в Англию?

– Я не слышал ни об одном конкретном предложение, поступившем в «Зенит». На данный момент Дзюба – игрок «Зенита», никаких разговоров нет, это точно.

– В прошлом сезоне вы несколько раз выделяли Сутормина – пожалуй, так из игроков соперника вы говорили только о Перейре. Вы так говорили, потому что вас спрашивали или потому что Сутормин был одним из тех, кто вас сильно заинтересовал? И что же все-таки произошло этим летом?

– Выделяю я игроков по игре. Сутормин мне был интересен. Он выбрал «Рубин» для продолжения своей карьеры, насколько я понимаю. Это его выбор. Поэтому ничего не произошло.

– Какие перспективы у Джорджевича?

– У него неплохие перспективы в этом сезоне, надеюсь, он останется, но мы еще поговорим. Он готовится к Суперкубку и ко всем другим матчам. Что касается дальнейшего будущего, планы еще не обсуждались.

– «Ростов» объявил, что «Зенит» отозвал Полоза из аренды. С чем это связано?

– Этот вопрос лучше адресовать руководству клуба. Нам важно оптимизировать состав и заканчивать практику, когда «Зенит» раздает игроков и продолжает им платить зарплату. Это ненормально.

Если есть предложения по продаже или аренде, важны все пути, чтобы дать игроку возможность проявлять свои прямые обязанности и зарабатывать деньги своим трудом. Я не сторонник растранжиривания средств, нужно рационально использовать средства, – сказал Семак.