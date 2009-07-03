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ESPN: у «Барсы» будет больше шансов вернуть Неймара, если клуб включит в сделку Коутиньо

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Жозеп Бартомеу Футбол

«Барселона» продолжает работу по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Руководство каталонского клуба в курсе интереса парижан к хавбеку Филиппе Коутиньо и попробует включить его в сделку.

На следующей неделе сине-гранатовые планируют завершить трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но подписание француза не исключает возвращение Неймара.

Переговорами по переходу 27-летнего бразильца занимается президент «Барсы» Жозеп Бартомеу.

ESPN со ссылкой на источники в клубе сообщает, что если каталонцы сумеют включить Коутиньо в сделку, шансы на ее осуществление значительно возрастут.

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