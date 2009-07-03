ESPN: у «Барсы» будет больше шансов вернуть Неймара, если клуб включит в сделку Коутиньо

продолжает работу по трансферу нападающего «ПСЖ» .

Руководство каталонского клуба в курсе интереса парижан к хавбеку и попробует включить его в сделку.

На следующей неделе сине-гранатовые планируют завершить трансфер форварда Антуана Гризманна, но подписание француза не исключает возвращение Неймара.

Переговорами по переходу 27-летнего бразильца занимается президент «Барсы» .

ESPN со ссылкой на источники в клубе сообщает, что если каталонцы сумеют включить Коутиньо в сделку, шансы на ее осуществление значительно возрастут.