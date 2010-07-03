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«Зениту» интересен Неделчару, «Уфа» хочет 4,5 млн евро за защитника

Теги Зенит Рома премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Уфа Ионуц Неделчару Футбол

Центральный защитник «Уфы» Ионуц Неделчару намерен сменить клуб, но может остаться в России.

По информации Gazeta Sporturilor, «Зенит» является одним из главных претендентов на 23-летнего румына, который в Уфе играл под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Сергея Семака

Интерес к Неделчару после его успешной игры на молодежном Евро-2019 проявляют клубы из Англии, Германии и топ-команды из России.

Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Рому», но, как утверждает источник, это маловероятно.

«Уфа» хочет получить за Неделчару 4,5 миллиона евро. 15% от суммы положены прежнему клубу игрока – бухаресткому «Динамо».

В 38 матчах РПЛ Неделчару забил 1 гол и заработал 9 желтых карточек.

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