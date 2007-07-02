Федун о том, почему Промес не вернулся в «Спартак»: «Продать за 21 млн и купить обратно за 17 – какой смысл?»

Владелец Леонид Федун рассказал, почему красно-белые не стали возвращать полузащитника , перешедшего в итоге из «Севильи» в «Аякс».

– Мог ли в «Спартак» вернуться Промес?

– Такая возможность существовала.

– Почему не стали этого делать?

– Продать игрока за 21 миллион [евро] и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать.

Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи.

– Есть ли в нынешнем «Спартаке» звезда уровня Куинси?

– Пока нет. Но надеюсь, что такие люди появятся. Не буду называть фамилий, но несколько игроков, включая россиян, имеют потенциал для роста, – сказал Федун.