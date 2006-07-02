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«Арсенал» подписал 18-летнего форварда Мартинелли из 4-го бразильского дивизиона

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Итуано Д4 Бразилия Габриэл Мартинелли Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Итуано» Габриэла Мартинелли. 

С 18-летним футболистом из клуба четвертого бразильского дивизиона заключен долгосрочный контракт. 

По информации Goal.com, «Арсенал» заплатил за игрока 6 миллионов фунтов.

Мартинелли дебютировал за клуб из Сан-Паулу в возрасте 16 лет, за команду он провел 34 матча и забил 10 голов.

В мае форвард был приглашен на сборы национальной команды Бразилии в преддверии Кубка Америки.

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