«Арсенал» подписал 18-летнего форварда Мартинелли из 4-го бразильского дивизиона

«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Итуано» Габриэла Мартинелли.
С 18-летним футболистом из клуба четвертого бразильского дивизиона заключен долгосрочный контракт.
По информации Goal.com, «Арсенал» заплатил за игрока 6 миллионов фунтов.
Мартинелли дебютировал за клуб из Сан-Паулу в возрасте 16 лет, за команду он провел 34 матча и забил 10 голов.
В мае форвард был приглашен на сборы национальной команды Бразилии в преддверии Кубка Америки.
👋 Welcome to Arsenal, Gabriel Martinelli 🇧🇷 pic.twitter.com/czlXdHpkQs— Arsenal FC (@Arsenal) July 2, 2019