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Зе Луиш: «Горжусь, что играл за «Спартак». Останусь болельщиком на всю жизнь»

Теги Спартак высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия Зе Луиш Футбол

Нападающий Зе Луиш попрощался с болельщиками «Спартака».

Футболист переходит в «Порту», о чем сегодня объявил московский клуб.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно...

Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так – простите. Спасибо всем и удачи!» – сказал Зе Луиш.

28-летний Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Зе Луиш попрощался со «Спартаком» и не сдержал слез. Он уходит в «Порту» за 8,5 млн евро

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