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Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Теги Зенит Ювентус Джанлуиджи Буффон Клаудио Маркизио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Футбол

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус»

По информации il BiancoNero, 33-летний футболист может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который, как сообщалось, после одного сезона в «ПСЖ» согласовал годичный контракт со туринцами.

«Ювентус» летом покинул экс-главный тренер Массимилиано Аллегри, при котором Маркизио имел мало игрового времени, из-за чего итальянец решил перейти в петербургский клуб.

Вчера «Зенит» объявил о договоренности с Маркизио о досрочном расторжении контракта по согласию сторон.

Маркизио перешел в «Зенит» 3 сентября 2018-го, за весь сезон провел 15 матчей и забил два мяча. Свой последний матч он провел в феврале.

Статистику воспитанника «Ювентуса» можно изучить здесь.

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