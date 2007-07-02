Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в .

По информации il BiancoNero, 33-летний футболист может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который, как сообщалось, после одного сезона в «ПСЖ» согласовал годичный контракт со туринцами.

«Ювентус» летом покинул экс-главный тренер , при котором Маркизио имел мало игрового времени, из-за чего итальянец решил перейти в петербургский клуб.

Вчера «Зенит» объявил о договоренности с Маркизио о досрочном расторжении контракта по согласию сторон.

Маркизио перешел в 3 сентября 2018-го, за весь сезон провел 15 матчей и забил два мяча. Свой последний матч он провел в феврале.

Статистику воспитанника «Ювентуса» можно изучить здесь.

Маркизио – новая легенда «Зенита»: 15 матчей, 2 гола, 148 постов в инстаграме