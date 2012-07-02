«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» пока не может договориться с «Лестером» о трансфере защитника Харри Магуайра.
По информации Sky Sports, «МЮ» вышел на «Лестер» с предложением о покупке 26-летнего футболиста за 70 миллионов фунтов, но «лисы» ответили отказом.
Клубы ведут переговоры уже несколько недель. Руководство «Лестера» считает, что Магуайр должен стоить гораздо дороже защитника Аарона Уан-Биссаки, который перешел в «МЮ» за 50 миллионов фунтов.
На футболиста также претендует «Манчестер Сити». Чемпион Англии пока заявлял о готовности заплатить за Магуайра 65 миллионов.
Трансфер защитника сборной Англии из «Лестера» может состояться только с одобрения владельца клуба Айаватта Сривадханапрабхи.
Магуайр перешел в «Лестер» в 2017 году, его контракт рассчитан до 2023 года.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.