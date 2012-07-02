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«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Харри Магуайр Айаватт Сривадханапрабха Футбол

«Манчестер Юнайтед» пока не может договориться с «Лестером» о трансфере защитника Харри Магуайра.

По информации Sky Sports, «МЮ» вышел на «Лестер» с предложением о покупке 26-летнего футболиста за 70 миллионов фунтов, но «лисы» ответили отказом. 

Клубы ведут переговоры уже несколько недель. Руководство «Лестера» считает, что Магуайр должен стоить гораздо дороже защитника Аарона Уан-Биссаки, который перешел в «МЮ» за 50 миллионов фунтов.

На футболиста также претендует «Манчестер Сити». Чемпион Англии пока заявлял о готовности заплатить за Магуайра 65 миллионов.

Трансфер защитника сборной Англии из «Лестера» может состояться только с одобрения владельца клуба Айаватта Сривадханапрабхи.

Магуайр перешел в «Лестер» в 2017 году, его контракт рассчитан до 2023 года.   

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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