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📅Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник в 20:00

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа ФК Тамбов календарь Сочи Футбол

РПЛ опубликовала календарь первых туров чемпионата России-2019/20 с датами и временем начала матчей.

1 тур

12 июля (пятница)

Арсенал – Динамо 20:00

13 июля (суббота)

Урал – Уфа 16:30

Спартак – Сочи 19:00

Ростов – Оренбург 21:30

14 июля (воскресенье)

Крылья Советов – ЦСКА 16:30

Зенит – Тамбов 19:00

Ахмат – Краснодар 21:30

15 июля (понедельник)

Локомотив – Рубин 20:00

2 тур

20 июля (суббота)

Уфа – Краснодар 14:00

Крылья Советов – Арсенал 16:30

ЦСКА – Оренбург 19:00

Ростов – Спартак 21:30

21 июля (воскресенье)

Урал – Ахмат 14:00

Локомотив – Тамбов 16:30

Динамо – Рубин 19:00

Сочи – Зенит 21:30

23, 24 июля (вторник, среда)

Первые матчи Q2 Лиги чемпионов

25 июля (четверг)

Первые матчи Q2 Лиги Европы

3 тур

26 июля (пятница)

Динамо – Урал 20:00

27 июля (суббота)

Уфа – Крылья Советов 14:00

Тамбов – Спартак 16:30

Краснодар – Сочи 19:00

28 июля (воскресенье)

Оренбург – Зенит 14:00

Арсенал – Ростов 16:30

ЦСКА – Локомотив 19:00

29 июля (понедельник)

Рубин – Ахмат 20:00

30 июля 31 июля (вторник, среда)

Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов

1 августа (четверг)

Ответные матчи Q2 Лиги Европы

4 тур

3 августа (суббота)

Урал – Ростов 14:00

Крылья Советов – Локомотив 16:30

Спартак – Динамо 19:00

Зенит – Краснодар 21:30

4 августа (воскресенье)

Тамбов – Арсенал 16:30

Рубин – ЦСКА 19:00

Сочи – Уфа 21:30

5 августа (понедельник)

Ахмат – Оренбург 20:00

6, 7 августа (вторник, среда)

Первые матчи Q3 Лиги чемпионов

8 августа (четверг)

Первые матчи Q3 Лиги Европы

5 тур

10 августа (суббота)

Оренбург – Тамбов 14:00

Краснодар – Рубин 16:30

Динамо – Зенит 19:00

11 августа (воскресенье)

Арсенал – Уфа 14:00

Локомотив – Урал 16:30

ЦСКА – Сочи 19:00

Ахмат – Спартак 21:30

12 августа (понедельник)

Ростов – Крылья Советов 20:00

13, 14 августа (вторник, среда)

Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов

15 августа (четверг)

Ответные матчи Q3 Лиги Европы

6 тур

16 августа (пятница) 

Оренбург – Сочи 20:00

17 августа (суббота)

Урал – Крылья Советов 14:00

Тамбов – Краснодар 16:30

Зенит – Ахмат 19:00  

18 августа (воскресенье)

Рубин – Арсенал 14:00

Уфа – Ростов 16:30

Динамо – Локомотив 19:00

19 августа (понедельник)

Спартак – ЦСКА 20:00 

20, 21 августа (вторник, среда)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

22 августа (четверг)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы

7 тур

24 августа (суббота)

Тамбов – Динамо 14:00

Зенит – Уфа 16:30

Краснодар – Локомотив 19:00 

25 августа (воскресенье)

Крылья Советов – Спартак 14:00

ЦСКА – Ахмат 16:30

Ростов – Рубин 19:00

Арсенал – Оренбург 21:30

26 августа (понедельник)

Сочи – Урал 20:00

27, 28 августа (вторник, среда)

Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

29 августа (четверг)

Ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы

8 тур

30 августа (пятница) 

Крылья Советов – Динамо 20:00

31 августа (суббота)

Уфа – Оренбург 11:30 

Рубин – Сочи 14:00

Локомотив – Ростов 16:30

Ахмат – Тамбов 19:00 

1 сентября (воскресенье)

Урал – Краснодар 14:00

Арсенал – ЦСКА 16:30

Спартак – Зенит 19:00

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