📅Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник в 20:00

РПЛ опубликовала календарь первых туров чемпионата России-2019/20 с датами и временем начала матчей.
1 тур
12 июля (пятница)
Арсенал – Динамо 20:00
13 июля (суббота)
Урал – Уфа 16:30
Спартак – Сочи 19:00
Ростов – Оренбург 21:30
14 июля (воскресенье)
Крылья Советов – ЦСКА 16:30
Зенит – Тамбов 19:00
Ахмат – Краснодар 21:30
15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин 20:00
2 тур
20 июля (суббота)
Уфа – Краснодар 14:00
Крылья Советов – Арсенал 16:30
ЦСКА – Оренбург 19:00
Ростов – Спартак 21:30
21 июля (воскресенье)
Урал – Ахмат 14:00
Локомотив – Тамбов 16:30
Динамо – Рубин 19:00
Сочи – Зенит 21:30
23, 24 июля (вторник, среда)
Первые матчи Q2 Лиги чемпионов
25 июля (четверг)
Первые матчи Q2 Лиги Европы
3 тур
26 июля (пятница)
Динамо – Урал 20:00
27 июля (суббота)
Уфа – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Спартак 16:30
Краснодар – Сочи 19:00
28 июля (воскресенье)
Оренбург – Зенит 14:00
Арсенал – Ростов 16:30
ЦСКА – Локомотив 19:00
29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат 20:00
30 июля 31 июля (вторник, среда)
Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов
1 августа (четверг)
Ответные матчи Q2 Лиги Европы
4 тур
3 августа (суббота)
Урал – Ростов 14:00
Крылья Советов – Локомотив 16:30
Спартак – Динамо 19:00
Зенит – Краснодар 21:30
4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал 16:30
Рубин – ЦСКА 19:00
Сочи – Уфа 21:30
5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург 20:00
6, 7 августа (вторник, среда)
Первые матчи Q3 Лиги чемпионов
8 августа (четверг)
Первые матчи Q3 Лиги Европы
5 тур
10 августа (суббота)
Оренбург – Тамбов 14:00
Краснодар – Рубин 16:30
Динамо – Зенит 19:00
11 августа (воскресенье)
Арсенал – Уфа 14:00
Локомотив – Урал 16:30
ЦСКА – Сочи 19:00
Ахмат – Спартак 21:30
12 августа (понедельник)
Ростов – Крылья Советов 20:00
13, 14 августа (вторник, среда)
Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов
15 августа (четверг)
Ответные матчи Q3 Лиги Европы
6 тур
16 августа (пятница)
Оренбург – Сочи 20:00
17 августа (суббота)
Урал – Крылья Советов 14:00
Тамбов – Краснодар 16:30
Зенит – Ахмат 19:00
18 августа (воскресенье)
Рубин – Арсенал 14:00
Уфа – Ростов 16:30
Динамо – Локомотив 19:00
19 августа (понедельник)
Спартак – ЦСКА 20:00
20, 21 августа (вторник, среда)
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
22 августа (четверг)
Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы
7 тур
24 августа (суббота)
Тамбов – Динамо 14:00
Зенит – Уфа 16:30
Краснодар – Локомотив 19:00
25 августа (воскресенье)
Крылья Советов – Спартак 14:00
ЦСКА – Ахмат 16:30
Ростов – Рубин 19:00
Арсенал – Оренбург 21:30
26 августа (понедельник)
Сочи – Урал 20:00
27, 28 августа (вторник, среда)
Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
29 августа (четверг)
Ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы
8 тур
30 августа (пятница)
Крылья Советов – Динамо 20:00
31 августа (суббота)
Уфа – Оренбург 11:30
Рубин – Сочи 14:00
Локомотив – Ростов 16:30
Ахмат – Тамбов 19:00
1 сентября (воскресенье)
Урал – Краснодар 14:00
Арсенал – ЦСКА 16:30
Спартак – Зенит 19:00