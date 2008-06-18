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НХЛ. «Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс» на Пионка и пик первого раунда драфта-2019

Теги переходы Рейнджерс НХЛ Виннипег Джейк Труба Нил Пионк Хоккей

«Виннипег» и «Рейнджерс» совершили обмен.

Состав «Нью-Йорка» пополнил защитник Джейк Труба. Взамен «Джетс» получили защитника Нила Пионка и 20-й пик драфта-2019.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами.

25-летний Труба в минувшем сезоне набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8». В шести играх плей-офф сделал одну передачу.

23-летний Пионк в прошедшем сезоне сыграл 73 матча регулярного чемпионата и отметился 26 (6+20) баллами при показателе полезности «-18».

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