НХЛ. «Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс» на Пионка и пик первого раунда драфта-2019

«Виннипег» и совершили обмен.

Состав «Нью-Йорка» пополнил защитник . Взамен «Джетс» получили защитника Нила Пионка и 20-й пик драфта-2019.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами.

25-летний Труба в минувшем сезоне набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8». В шести играх плей-офф сделал одну передачу.

23-летний Пионк в прошедшем сезоне сыграл 73 матча регулярного чемпионата и отметился 26 (6+20) баллами при показателе полезности «-18».