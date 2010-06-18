Кокорина и Мамаева этапируют поездом в ближайшую к Москве колонию

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к Москве регионов.

«Мы ждем получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию.

Они будут этапированы, как и все остальные осужденные в России, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осужденные и железнодорожным транспортом они отправляются», – сказал Мороз.

Ближайшее будущее Кокорина и Мамаева: этапирование в колонию, выход на свободу в ноябре-декабре