Дмитрий Булыкин: «Правильно, что Навальный занимается коррупцией – ее надо искоренять»

Экс-игрок и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об оппозиционном общественном деятеле .

Булыкин выдвинул свою кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу, где будет конкурировать с Любовью Соболь, которая является юристом ФБК Навального.

«Слышал, что у ФБК есть какие-то разбирательства, но, честно говоря, их логическое завершение мало когда заметно. Конечно, я видел пару его роликов. Где-то есть хорошие вещи, где-то не очень.

Навальный выкидывает в Сеть очень много информации, которая иногда не подтверждается, а иногда – не доходит до логичного завершения. Для меня это показательно. Но правильно, что он занимается коррупцией – ее надо искоренять. Нужно выявлять такие случаи и передавать их в правоохранительные органы.

В футболе коррупция тоже есть. Я много говорю о том, что нашему футболу нужно развиваться по европейской модели. Хочется, чтобы у футболистов была бонусная система оплаты труда. А не как сейчас – можно ничего не делать и все равно получать фиксированную сумму.

К тому же бонусная система скажется на коррупционных схемах. Они появляются постоянно, но до суда не доходят. Когда этим займется, у нас вырастет много молодых футболистов, которые будут мотивированны и будут играть с горящими глазами», – сказал Булыкин.

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