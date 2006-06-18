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    Крис Пол попросил «Рокетс» обменять его

    Теги Хьюстон Крис Пол НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Разыгрывающий «Рокетс» Крис Пол попросил руководство клуба обменять его в другую команду, информирует инсайдер Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

    После вылета «Хьюстона» во 2-м раунде плей-офф стало известно о напряженных взаимоотношениях между Полом и другим лидером команды Джеймсом Харденом. Сообщается, что на данном этапе их отношения уже «нельзя спасти».

    Пол встретился с руководством «Рокетс» и запросил обмен. Харден после поражения от «Голден Стэйт» в плей-офф поставил вопрос как «он или я».

    Отмечается, что по ходу сезона Пол и Харден на протяжении двух месяцев не разговаривали между собой, что создавало напряжение в коллективе.

    Пол в последнее время неоднократно пытался выйти на связь с Харденом, но защитник игнорировал эти попытки.

    Ранее стало известно, что между звездными баскетболистами возникли разногласия относительно организации игры в атаке. Пол считал, что Харден саботировал его действия на площадке, а MVP сезона-2017/18 не нравилось, что плеймейкер «пытался учить его».

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