Крис Пол попросил «Рокетс» обменять его

Разыгрывающий «Рокетс» попросил руководство клуба обменять его в другую команду, информирует инсайдер Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

После вылета «Хьюстона» во 2-м раунде плей-офф стало известно о напряженных взаимоотношениях между Полом и другим лидером команды . Сообщается, что на данном этапе их отношения уже «нельзя спасти».

Пол встретился с руководством «Рокетс» и запросил обмен. Харден после поражения от «Голден Стэйт» в плей-офф поставил вопрос как «он или я».

Отмечается, что по ходу сезона Пол и Харден на протяжении двух месяцев не разговаривали между собой, что создавало напряжение в коллективе.

Пол в последнее время неоднократно пытался выйти на связь с Харденом, но защитник игнорировал эти попытки.

Ранее стало известно, что между звездными баскетболистами возникли разногласия относительно организации игры в атаке. Пол считал, что Харден саботировал его действия на площадке, а MVP сезона-2017/18 не нравилось, что плеймейкер «пытался учить его».