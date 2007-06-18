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Лига наций (жен). Россия встретится с США, Бразилия против Италии, другие матчи

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Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с командой США в рамках пятой недели Лиги наций. 

Лига наций

Женщины

5-я неделя

Екатеринбург, Россия

Россия – США – 17.00

Голландия – Таиланд – 3-0 (25:18, 25:20, 25:16)

Порен, Южная Корея

Япония – Польша – 1-3 (23:25, 23:25, 25:19, 22:25)

Южная Корея – Доминиканская Республика – 1-3 (19:25, 25:20, 24:26, 28:30)

Бэйлунь, Китай

Болгария – Сербия – 3-1 (21:25, 25:21, 25:17, 25:23)

Китай – Германия – 3-0 (25:19, 25:16, 25:15)

Анкара, Турция

Бразилия – Италия – 16.00

Турция – Бельгия – 19.00

Турнирное положение: Италия – 10 побед – 2 поражения (31 очко), Турция – 10-2 (30), Китай – 10-3 (29), Бразилия – 9-3 (28), США – 9-3 (27), Польша – 8-5 (24), Япония – 7-6 (21), Доминиканская Республика – 7-6 (18), Бельгия – 6-6 (17), Голландия – 5-8 (16), Сербия – 5-8 (15), Германия – 5-8 (15), Таиланд – 4-9 (13), Россия – 3-9 (10), Болгария – 2-11 (7), Южная Корея – 1-12 (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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