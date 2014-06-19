Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону» в это межсезонье.

Агент футболиста отклонил предложение испанского клуба.

Президент команды пытался уговорить де Лигта, но его попытки оказались безуспешными.

Игрок отметил, что если Райола говорит «нет», то он полностью доверяет решениям своего представителя.

В «Барсе» считают, что причина носит исключительно финансовый характер. У голландца также есть предложения от «Ювентуса», «Баварии» и «ПСЖ», и все они привлекательнее с экономической точки зрения.