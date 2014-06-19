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Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Теги высшая лига Голландия Аякс Барселона Ла Лига возможные трансферы Мино Райола Жозеп Бартомеу Маттейс де Лигт Футбол

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону» в это межсезонье.

Агент футболиста Мино Райола отклонил предложение испанского клуба.

Президент команды Жозеп Бартомеу пытался уговорить де Лигта, но его попытки оказались безуспешными.

Игрок отметил, что если Райола говорит «нет», то он полностью доверяет решениям своего представителя. 

В «Барсе» считают, что причина носит исключительно финансовый характер. У голландца также есть предложения от «Ювентуса», «Баварии» и «ПСЖ», и все они привлекательнее с экономической точки зрения.

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