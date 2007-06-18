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Нандо Де Коло ушел из ЦСКА

Теги ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Нандо Де Коло Единая лига ВТБ Баскетбол

Французский защитник Нандо Де Коло покинул ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Де Коло перешел в ЦСКА в 2014-м из «Торонто». Он быстро стал лидером клуба, получил приз MVP Евролиги и помог армейцам дважды стать чемпионами Евролиги.

В составе ЦСКА Де Коло провел 292 матча (186 в старте). Его средние показатели – 16,4 очка (56,5% двухочковых, 44,7% трехочковых, 93,5% штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

Ожидается, что Де Коло продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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