Нандо Де Коло ушел из ЦСКА

Французский защитник покинул ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Де Коло перешел в ЦСКА в 2014-м из «Торонто». Он быстро стал лидером клуба, получил приз MVP Евролиги и помог армейцам дважды стать чемпионами Евролиги.

В составе ЦСКА Де Коло провел 292 матча (186 в старте). Его средние показатели – 16,4 очка (56,5% двухочковых, 44,7% трехочковых, 93,5% штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

Ожидается, что Де Коло продолжит карьеру в мадридском «Реале».