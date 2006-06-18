Платини задержан по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022

Во Франции задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Как сообщает Mediapart, задержание произошло в Нантере рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022.

По информации Le Monde, 63-летнего француза сперва вызвали в антикоррупционный отдел полиции для дачи свидетельских показаний, после чего произошло задержание.

Национальная финансовая прокуратура Франции расследует предполагаемые факты активного и пассивного подкупа лиц, не состоящих на государственной службе.

Вместе с Платини задержали Софи Дион, экс-советника бывшего президента Франции Николя Саркози. Генерального секретаря администрации экс-президента Клода Геана допросили, но не задержали.

Платини за несколько дней до выборов хозяина чемпионата мира встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Утверждалось, что Платини делал это по просьбе Саркози.

Также полицию интересует прием, организованный 23 ноября 2010 года в Елисейском дворце. На нем присутствовали Николя Саркози, Мишель Платини, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел страны Хамад бен Джасим. Дион и Геан, задержанные сегодня с Платини, также посетили мероприятие.

Ранее Платини признавался, что проголосовал за Катар 2 декабря 2010 года на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Француз уже давал показания по этому делу в декабре 2017-го.

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