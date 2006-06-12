💶 Менди в «Реале», Гризманн уже почти в «Барсе», «Спартак» хочет Гильерме и Понсе 💰 Трансферный дайджест Sports.ru 💷

Главные трансферы и инсайды дня – в дайджесте Sports.ru.

1. «Реал» купил защитника «Лиона» Менди за 48 млн евро с 5 млн возможных бонусов. Видимо, сомнения касательно его здоровья отпали.

2. «Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе за 7-8 млн евро. Аргентинец отыграл сезон за АЕК, став вторым бомбардиром греческой лиги. Более того, «Спартак» хочет подписать Гильерме.

3. Директор «Атлетико» Хиль Марин заявил, что Гризманн будет игроком «Барселоны» и это известно с марта. А почему слова самого Антуана звучат куда менее определенно?

4. Полузащитник Дэниэл Джеймс завершил переход в «МЮ» из «Суонси». Подписан пятилетний контракт.

5. «Ман Сити» достиг договоренности с Канселу. Переговоры с «Ювентусом» на заключительной стадии. Кроме того, клуб шейха Мансура продлевает контракт с Зинченко.

6. «Ман Юнайтед» отказался от возможности обсудить трансфер Бэйла с «Реалом». Другой персонаж новостей из ряда «перейдет/не перейдет», Хамес, готов играть за «Наполи».

7. Агент де Лигта Райола встретился с директором «ПСЖ» Энрике. «Аякс» и французский клуб близки к трансферу за 75 млн евро.

8. «Милан» подпишет лучшего ассистента «Эмполи» Крунича за 8 млн евро. Есть вариант с еще одним балканцем – защитником «Ливерпуля» Ловреном.

9. Занырнем поглубже в РПЛ. Хольмен покинул «Динамо». Дюпин переходит из «Анжи» в «Рубин». «Ахмат» взял вратаря «Томи» Мелихова.

10. Напоследок парочка оформленных, но негромких европейских трансферов: «Реал Сосьедад» приобрел форварда «Боруссии» Исака, «Челси» продал защитника Айну в «Торино».