У «Спартака» нет предложений по Глушакову, Мелкадзе может уйти в аренду

Стали известны трансферные планы на это лето.

Денис Глушаков, скорее всего, покинет «Спартак». 33-летний игрок уже попрощался с тренером Олегом Кононовым и владельцем клуба , утверждает «Спорт-Экспресс».

Впрочем, на данный момент у нет предложений по Глушакову. Он не намерен сам инициировать разрыв контракта и терять около 100 миллионов рублей в год.

В аренду может уйти нападающий , с которым продлили контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

При этом «Спартаку» придется платить ему как минимум часть зарплаты. Скорее всего, вновь в аренду в уйдет опорный хавбек Артем Тимофеев.