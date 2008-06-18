У «Спартака» нет предложений по Глушакову, Мелкадзе может уйти в аренду

Стали известны трансферные планы «Спартака» на это лето.
Денис Глушаков, скорее всего, покинет «Спартак». 33-летний игрок уже попрощался с тренером Олегом Кононовым и владельцем клуба Леонидом Федуном, утверждает «Спорт-Экспресс».
Впрочем, на данный момент у «Спартака» нет предложений по Глушакову. Он не намерен сам инициировать разрыв контракта и терять около 100 миллионов рублей в год.
В аренду может уйти нападающий Георгий Мелкадзе, с которым продлили контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
При этом «Спартаку» придется платить ему как минимум часть зарплаты. Скорее всего, вновь в аренду в «Крылья Советов» уйдет опорный хавбек Артем Тимофеев.