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У «Спартака» нет предложений по Глушакову, Мелкадзе может уйти в аренду

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Артем Тимофеев Георгий Мелкадзе Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны трансферные планы «Спартака» на это лето.

Денис Глушаков, скорее всего, покинет «Спартак». 33-летний игрок уже попрощался с тренером Олегом Кононовым и владельцем клуба Леонидом Федуном, утверждает «Спорт-Экспресс».

Впрочем, на данный момент у «Спартака» нет предложений по Глушакову. Он не намерен сам инициировать разрыв контракта и терять около 100 миллионов рублей в год.

В аренду может уйти нападающий Георгий Мелкадзе, с которым продлили контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

При этом «Спартаку» придется платить ему как минимум часть зарплаты. Скорее всего, вновь в аренду в «Крылья Советов» уйдет опорный хавбек Артем Тимофеев.

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