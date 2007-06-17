ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду трехлетний контракт

Стали известны условия, на которых предложит Фрэнку Лэмпарду возглавить команду.

Лондонцы предлагают Лэмпарду трехлетний контракт, утверждает ESPN.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович пообещал не увольнять Лэмпарда минимум два года.

На этой неделе «Челси» направит «Дерби» официальное предложение по выкупу контракта Лэмпарда. Сообщалось, что речь идет о 4 млн фунтов.

40-летний Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел в финал плей-офф чемпионшипа за место в Премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».

Вчера покинул Маурицио Сарри, итальянец возглавил «Ювентус».

Назначать Лэмпарда в «Челси» слишком рано. Еще не очень понятно, какой он тренер