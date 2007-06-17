«Реал» рассчитывает оформить трансфер Погба до 1 июля

«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер полузащитника Поля Погба.

По информации Marca, мадридцы рассчитывают завершить сделку по 26-летнему французу до 1 июля, когда «МЮ» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

В ожидают, что переговоры будут сложными из-за позиции английской команды по игроку. Сумма трансфера может составить 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» не намерен расставаться с Погба этим летом. Сам футболист заявил, что хотел бы сменить клуб.