«Реал» рассчитывает оформить трансфер Погба до 1 июля

«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации Marca, мадридцы рассчитывают завершить сделку по 26-летнему французу до 1 июля, когда «МЮ» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.
В «Реале» ожидают, что переговоры будут сложными из-за позиции английской команды по игроку. Сумма трансфера может составить 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «МЮ» не намерен расставаться с Погба этим летом. Сам футболист заявил, что хотел бы сменить клуб.