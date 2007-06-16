🔀🏃Икарди обвиняет «Интер» в моббинге, Погба рвется в «Реал», «Локо» ищет сменщика Гильерме. Трансферный дайджест Sports.ru

Главные трансферы и инсайды дня – в дайджесте Sports.ru.

1. Мауро Икарди может расторгнуть контракт с «Интером» из-за моббинга. Игрок считает, что в клубе его затравили.

2. Поль Погба хочет перейти в «Реал», а «МЮ» не собирается его продавать. Француз готов устроить бойкот. Что скажет Сульшер?

3. «Локомотив» рассматривает Крицюка и Левашова в качестве замены Гильерме.

4. «Барселона» собирается купить левого защитника «Дортмунда» Геррейру, «Боруссия» просит за игрока более 25 млн евро.

5. Пишут, что «Спартак» заключил контракт с форвардом «Ромы» Эсекиэлем Понсе. О сделке будет официально объявлено в ближайшее время. А будущее Зе Луиша определится на следующей неделе.

6. Кейлор Навас может остаться в «Реале». Кажется, никто не хочет его покупать.

7. Нападающий Дмитрий Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов».

8. «Атлетико» заплатит «Реалу» 40 млн евро за хавбека Маркоса Льоренте.

9. Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере защитника Матса Хуммельса. Сделка оценивается в 30 млн евро.

10. «Интер» хочет купить Лукаку, Джеко и Бареллу за 120 млн евро.

11. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и защитник «Реала» Серхио Рамос оформили успешные трансферы: оба женились.