🚬Сарри все ближе к «Ювентусу», 18-летний японец в «Реале», страсти по де Лигту. Трансферный дайджест Sports.ru🤔

Главные трансферы и инсайды дня – в дайджесте Sports.ru.

1. Сарри все ближе к «Ювентусу». Директор туринцев Паратичи согласовал с агентом тренера контракт по схеме «2+1». «Челси» получит более 5 млн фунтов и назначит Лэмпарда.

2. «Реал» продолжает рвать рынок. Подписали 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» в свое время получила трансферный бан.

3. «Спартак» не продал Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро. Нужно больше золота! Но на всякий случай москвичи вместе с «Динамо» интересуются вингером сборной Сенегала (U-20) Санья.

4. «Милан» собрал новую команду управленцев: Бобан стал руководителем футбольного отдела, Мальдини – техническим директором. Вот-вот назначат тренера Джампаоло из «Сампдории». Эти люди хотят подписать Маноласа?

5. «ПСЖ» готовится к жаркому лету. Клуб расстался со спортивным директором Антеру Энрике, у которого был конфликт с Рабьо, и назначил Леонардо, который может подписать де Лигта.

К слову, парижане готовы платить голландцу 12 млн евро в год, «Ювентус» – 10 млн, «Барса» – 6 млн. Де Йонг, Силлессен и Куман убеждают де Лигта перейти в «Барселону», но он прислушивается к агенту Райоле. Кто же победит?

6. «Наполи» просит 100 млн евро у «ПСЖ» за Инсинье, а если французы не раскошелятся, то Лоренцо оставят в Неаполе до 2024 года.

7. ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым до 2021 года и вновь отпустил его в аренду в «Лех». Еще армейцы наблюдают нападающим «Васко да Гама» Маррони, его продают за 400 000 евро.

8. В РПЛ есть свой «Реал». «Динамо» подписало защитника Калинина из «Рубина» за 500 тысяч евро и отпустило Луценко.

9. В Англии без бомб. «Вест Хэм» купил хавбека «Вильярреала» Форнальса, а «Саутгемптон» забрал у «Стандарда» вингера Дженепо.

Зато Почеттино выкатил «Тоттенхэму» шорт-лист на лето – Ндомбеле, Сессеньон, Дзаньоло и ван де Бек. А «МЮ» поборется за Силлессена.

10. «Интер» согласовал 5-летний контракт с вингером «Герты» Лазаро. Пока скромно, учитывая приход Конте.

11. «Айнтрахт» приобрел 19-летнего сербского форварда Йовелича на замену Йовичу. Тоже потом укатит в Мадрид?

12. Касаев бесплатно переходит из «Локомотива» в «Авангард», в курский.