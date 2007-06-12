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«СЭ»: «Спартак» хочет подписать Гильерме

Теги Спартак Локомотив Артем Ребров премьер-лига Россия возможные трансферы Гильерме Михаил Левашов Александр Селихов Александр Максименко Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гильерме.

Руководство красно-белых хочет воспользоваться ситуацией с контрактом 33-летнего голкипера с «железнодорожниками», сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок не может договориться с «Локо» об условиях нового договора, клуб считает его требования по зарплате (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро) завышенными.

Действующее соглашение Гильерме рассчитано до декабря этого года. В скором времени он может начать переговоры с другими командами, чтобы по истечении срока контракта с «Локомотивом» сменить клуб на правах свободного агента.

«Спартак» хочет усилить вратарскую линию. Клуб близок к подписанию голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова.

Возможно, красно-белые расстанутся с кем-то из своих нынешних вратарей – Артемом Ребровым, Александром Селиховым или Александром Максименко.

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