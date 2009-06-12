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Анна Богалий: «Если спортсмен попался на допинге, кто виноват, кроме него самого? А мы киваем на норвежцев и бурчим, что все против нас»

Теги Тея Грегорин Анна Богалий Дмитрий Ярошенко сборная России сборная России жен сборная Франции допинг Андрей Прокунин Мартен Фуркад Александр Логинов Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о допинге в биатлоне.

«Процентов на 95 все зависит от спортсмена и его наставника. А так обстоятельства у всех разные.

Самое страшное даже не то, что отворачиваются болельщики и спонсоры. Самое страшное, если молодежь видит все и думает: «А не рискнуть ли, вдруг пронесет? Пусть даже отберут медаль, но не бросят же, прикроют, скажут: своих в обиду не даем».

Я сейчас не только про биатлон. Не секрет, что люди, попавшиеся на серьезных препаратах, занимают у нас в спорте высокие посты должности. У Запада не может не возникать мыслей, что все тут в одной каше варятся, а прецедент создаем мы сами. И сами же потом расхлебываем. Не лучше ли не делать первый шаг в том направлении?

В 2009-м Дима Ярошенко с Андреем Прокуниным проехали с антидопинговой программой по школам, секциям, вели большую пропагандистскую работу. И это нормально, это вызывало симпатии. С Сашей Логиновым получилось иначе. Взять Тею Грегорин. Собрала пресс-конференцию, извинилась, покаялась.

А мы молчим. Или бурчим, кивая на норвежцев, что все подстроено, все против нас. Но если спортсмен попался, кто это подстроил, кто виноват, кроме него самого? Отрицание только подогревает ситуацию.

Измениться должны в первую очередь мы сами, от тренеров детских школ до Минспорта. Чтобы допинг стал неприемлемым. Плюс знание новых тенденций в той же фармакологии и физиологии. Сколько у нас тренеров, которые закончили институт и до сих пор и работают без подтверждения лицензии? А надо подтверждать, повышать квалификацию.

Понравилось одно из высказываний Мартена Фуркада о Европе и России: «Наша позиция — не применять. А ваша — чтобы не нашли». Это касается не только биатлона, вообще спорта. Вспомните ходоков, тяжелоатлетов. Нечестно мы играем и должны это признать. А признав, исправиться. Схемы в большом спорте будут всегда и не только в России: спорт дает деньги, власть, славу, их никто не отменял. Значит, меняться нужно в первую очередь нам», – сказала Богалий.

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