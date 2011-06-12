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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на 5 лет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бенжамен Менди Александр Зинченко Футбол

Полузащитник Александр Зинченко близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «Манчестер Сити», утверждает The Telegraph.

Украинский хавбек впечатлил тренера Пепа Гвардиолу своей игрой на позиции левого защитника в прошлом сезоне.

Зинченко убедил каталонского специалиста, что является ценным игроком «Манчестер Сити» и прямым конкурентом Бенжамена Менди.

В минувшем сезоне украинец провел 14 матчей за «Ман Сити» в чемпионате Англии и сделал три результативные передачи.

Подробную статистику Зинченко можно изучить здесь

Крайние защитники сейчас отличаются от тех, что были в 90-е. Требования стали жестче, а футбол – сложнее

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