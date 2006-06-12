РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам из-за крыши на стадионе, Ростов – нет

Член ученого совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря РПЛ на сезон-2019/20, рассказал, по какому принципу города разделялись на «северные» и «южные».

«Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно «южные» и «северные» города. К «южным» мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе.

Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырех «южных» городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трех туров. Это очень тяжелые ограничения для календаря.

Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию «северных». Почему Казань? Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание премьер-лиги», – сказал Дагаев.

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Календарь РПЛ-2019/20. Первый тур – 14 июля, последний – 30 мая. Зимняя пауза – 8 декабря